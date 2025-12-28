"Sto bene, ho avuto un crampo. Ho segnalato allo staff e hanno deciso di cambiarmi. Non so se sia stata la mia miglior partita, cerco di dare il mio contributo". Così Piotr Zielinski, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Inter sull'Atalanta.

Che segnale avete mandato con questa vittoria?

"Noi dobbiamo fare il nostro, cercare di vincere più partite possibili. Ciò che scrivono i giornali ci interessa poco perché noi sappiamo il nostro valore. Al momento siamo primi, ma ci sono ancora tantissime partite. Dobbiamo rimanere concentrati e dare sempre il massimo".

Si parla dei meriti di Chivu per il tuo rendimento, c'è qualche responsabilità tua per come è andata l'anno scorso?

"Certo, soprattuto mie. Non mi sono presentato benissimo, con le famose vesciche (ride, ndr). Gli infortuni, gravi e meno gravi, mi hanno condizionato, ma è tutto alle spalle. Penso a ciò che posso dare alla squadra, ora si sta vedendo la mia miglior versione".