Gara dell'ex per Gian Piero Gasperini, pronto a sfidare il Genoa da avversario da allenatore della Roma. Durante la conferenza stampa della vigilia al tecnico giallorosso viene chiesto anche un commento su Morten Frendrup, centrocampista accostato anche all'Inter: "Il Genoa ha sempre le sue file di giovani e di giocatori importanti. Fa parte della natura di questa società valorizzare qualche elemento e poi venderlo. Anche quest’anno c’è sicuramente qualche ottimo giovane che sta facendo bene", le parole di Gasp.