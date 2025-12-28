Dopo la vittoria in trasferta contro la Cremonese, Giovanni Di Lorenzo ha analizzato il momento del Napoli ai microfoni di Sky Sport, tracciando un bilancio più che positivo dell’annata azzurra. “È una bella vittoria, che chiude un anno importante tra Scudetto e Supercoppa. Il 2025 è stato davvero bello per noi, per la società e per i tifosi. Ci tenevamo a tornare a vincere anche fuori casa e siamo molto contenti”.

Il capitano ha poi sottolineato la crescita della squadra dopo la Supercoppa: “Quel trofeo ci ha aiutato, ma soprattutto nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che con questo atteggiamento possiamo dar fastidio a tutti. Siamo cresciuti in consapevolezza. Fino a un mese fa sembrava che fosse tutto da buttare, invece il Napoli c’è sempre stato. Queste vittorie dimostrano che il gruppo ha valori importanti”.

Sul piano personale, Di Lorenzo non fa distinzioni tattiche: “Preferisco semplicemente giocare. Il ruolo è indifferente, mi trovo bene sia da esterno che da braccetto. Poi sarà il mister a decidere”.

Parole forti anche su Antonio Conte: “È sempre sul pezzo, non molla mai. La squadra sta giocando un bel calcio e anche oggi avremmo potuto segnare di più”. Infine, sulla discussa pausa concessa dal tecnico, il capitano è netto: “Decisione condivisa con la società. Non c’è mai stato alcun distacco. Questo gruppo darà sempre tutto per Conte, come lui ha sempre fatto per noi”.