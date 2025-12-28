Anche Piotr Zielinski ha commentato il successo interista a Bergamo ai microfoni di Inter Tv: "Quando vinci le partita c'è sempre una bella atmosfera. Ci teniamo stretta questa vittoria perché sapevamo che giocare qui non era facile. In squadra abbiamo tantissimi campioni e mi trovo bene con i compagni di reparto. Propositi per il 2026? Cercheremo di vincere il più possibile. uUa squadra come la nostra deve avere grandi obiettivi".