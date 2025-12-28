C'è una possibile grande sorpresa di formazione in vista di Atalanta-Inter di questa sera. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, Chivu starebbe pensando a De Vrij al posto di Bisseck. Se l'olandese dovesse vincere il ballottaggio sarebbe lui a guidare il reparto, con lo spostamento di Akanji a destra, l'alternativa è lasciare lo svizzero in mezzo con il tedesco e Bastoni ai suoi lati.

Dubbi di formazione anche a centrocampo, dove torna Calhanoglu dal 1' al fianco di Barella e probabilmente di Mkhitaryan, che secondo il quotidiano è in vantaggio su Zielinski. Pochi dubbi davanti: Bonny è assente, dentro Lautaro e Thuram con Pio Esposito pronto a subentrare. Luis Henrique sarà confermato a destra.