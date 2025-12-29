Buona conduzione di gara quella dell'arbitro La Penna in Atalanta-Inter. I fatti da moviola sono pochi. La Gazzetta dello Sport spiega l'annullamento del gol di Thuram al 35': "Thuram, prima di segnare, riceve il pallone da Lautaro che è in fuorigioco, appena oltre Hien".

Al 54’ tolta invece una rete a De Ketelaere: "A inizio azione Zalewski era partito in posizione irregolare". Netto anche l'offside di Scamacca che poi dribbla Sommer e segna: tutto vano.

"Ok il gol decisivo di Lautaro, in posizione corretta quando riceve l’assist da Pio Esposito", si legge.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 29 dicembre 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
