L'Inter, dopo un'ottima prestazione, piega 1-0 l'Atalanta e chiude in vetta il 2025. "Non era facile vincere a Bergamo con la pressione addosso, ma l’Inter ci è riuscita, ha risposto ai successi di Milan e Napoli e si è confermata capolista. Una prestazione da squadra matura, in governo di gioco e di nervi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Partita risolta da Lautaro Martinez, bravo a insaccare su assist di Esposito dopo un erroraccio di Djimsiti. La rosea, però, si pone un quesito: "Sottolineato che i tre punti sono meritatissimi, precisato che l’Atalanta non ha mai tirato in porta, viene da chiedersi perché il risultato sia tanto striminzito, ci domandiamo perché l’Inter non abbia messo i sigilli con il 2-0, perché si sia ridotta a soffrire l’arrembaggio finale dell’Atalanta, con Samardzic a un passo dal gol al 90’. L’Inter di Chivu deve percorrere l’ultimo miglio, esercitare la forza fino in fondo, non tenere vivi gli avversari. A Marassi, contro il Genoa, aveva concesso ai rossoblù la rete della speranza per un 2-1 risicato. A Bergamo, come a Genova, Chivu ha affrontato gli ultimi 12 minuti con il 5-4-1 della resistenza e gli è andata bene, Samardzic si è divorato l’1-1. Non vogliamo gufare, però, prima o poi, capiterà di subirlo, questo benedetto pareggio", si legge.