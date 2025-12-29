Bei voti per gli interisti sul Corriere dello Sport dopo il successo importante di Bergamo. Spicca il 7,5 per Lautaro, non ci sono insufficienze.

Chivu (all.) 7 Prova ad affondare per vie centrali alzando Barella e Zielinski. La vince di corto muso, con coraggio e qualità.

Sommer 6 Serata di tensione, ma con pochi interventi da compiere. Gran parata su Zalewski, in offside.

Bisseck 6 Con Pasalic basso si permette anche di sganciarsi e aiutare in fase d’impostazione. Nel finale rischia di combinare il pasticcio della serata perdendosi Samardzic, ma viene graziato.

Akanji 7 Ingaggia un duello rusticano con Scamacca limitandolo in lungo e in largo. D’esperienza, alla vecchia maniera.

A. Bastoni 6,5 Vigila su De Ketelaere, quando ha l’occasione s’inventa anche un paio di sortite offensive.

Luis Henrique 6 Affonda quando può, nel primo tempo tiene in scacco Zalewski. Prima prende le misure con un diagonale sul fondo, poi si divora un’occasione clamorosa.

Barella 6,5 Movimento e contromovimento, anche un paio di ricami in mezzo al campo. Quando alza l’asticella il centrocampo gira a dovere.

Mkhitaryan (31’ st) 6 Qualità ed esperienza nel momento decisivo della partita.

Calhanoglu 6,5 Bastone e carota, pennello e qualche intervento determinante in scivolata. E l’Inter a centrocampo domina.

Zielinski 7 Tra i più propositivi, accende la luce quando la serata sembra complicarsi, inventa gioco in diverse occasioni.

Frattesi (38’ st) sv

Dimarco 6,5 Spinge tanto, si accentra quando può, regala un cioccolatino soltanto da scartare a Luis Henrique.

Carlos Augusto (31’ st) 6 Buon approccio, sceglie sempre l’opzione corretta.

M. Thuram 6 Spazia su tutto il fronte, trova il diagonale vincente, ma il mezzo piede di Lautaro gli nega la gioia del gol.

Esposito (19’ st) 7 Primo pallone toccato, recupero e assist per Lautaro. Diventa il fulcro dell’attacco, aggancia palloni e lotta senza sosta.

L. Martinez 7,5 Si sbatte, aiuta tutti in fase di non possesso, sbaglia la prima occasione, alla seconda non perdona. E segna il quinto gol consecutivo in quattro gare.

Diuof (38’ st) sv