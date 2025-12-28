Finisce 1-1 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, disputato al Dall’Ara, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Le reti di Fabbian e Muharemovic, entrambe nella ripresa, fissano un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca a entrambe le squadre, capaci di creare ma non di chiudere la partita.

Il primo tempo si chiude senza gol, ma non senza emozioni. Il Sassuolo va vicino al vantaggio due volte: prima con Pinamonti, che approfitta di un errore di Lucumì ma trova la pronta risposta di Ravaglia, poi con Volpato, il cui tiro a giro colpisce il palo. Il Bologna risponde con una grande occasione in contropiede: Rowe guida l’azione e serve Dallinga, il cui tiro viene respinto da Muric prima del salvataggio provvidenziale sulla linea di Idzes con l’aiuto di Cande.

Nella ripresa i rossoblù passano subito in vantaggio: Orsolini e Zortea confezionano l’assist per Fabbian, che batte Muric di prima intenzione. Al 63’ arriva però il pari del Sassuolo, firmato da Muharemovic di testa su corner, sfruttando un’uscita a vuoto di Ravaglia.

Nel finale entrambe cercano il colpo decisivo. Italiano rivoluziona l’attacco, ma l’occasione più grande capita a Fadera, che spreca tutto davanti al portiere. Finisce 1-1, un risultato che fotografa bene l’equilibrio visto in campo.