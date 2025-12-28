Atalanta-Inter di stasera, stando a quanto si legge su Tuttosport, sarà l'occasione per le dirigenze dei due club di fare il punto sul futuro di Marco Palestra, laterale destro di proprietà della Dea che sta ben figurando in prestito al Cagliari. Un suo trasferimento a Milano nel mese di gennaio, evidenzia il quotidiano torinese, resta difficilissimo e, nel caso, deve passare da una cessione pesante da parte della Beneamata. In tal senso, tutti gli indizi portano a Davide Frattesi, ai margini del progetto nerazzurro e tra i più richiesti sul mercato.

Ieri, Cristian Chivu, parlando dello scarso minutaggio dell'ex Sassuolo, ha fatto intendere che dietro questa sua scelta di impiegarlo poco c'è qualcosa che non tutti sanno: "Magari per vari motivi ha giocato meno di quanto qualcuno si aspettasse, ma non posso raccontare tutto, alcune cose devono restare nello spogliatoio, non posso raccontare tutta la verità. Non ho bisogno di giustificarmi". Parole che, si legge su TS, "hanno creato un piccolo circuito".