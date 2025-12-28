Rasmus Hojlund è sempre più l'uomo chiave del Napoli. La doppietta dell'ex Manchester United permette infatti alla formazione di Antonio Conte di superare la Cremonese e di piazzarsi momentaneamente al secondo posto, a metà tra Milan e Inter con distanze di un punto tra ciascuna di esse. Due gol non dall'altissimo coefficiente di difficoltà ma al tempo stesso pesanti, quelli del danese, arrivati al 13esimo su assist di Matteo Politano e deviazione determinante di Filippo Terracciano e nel recupero del primo tempo su lancio vincente ancora di Politano, che suggellano un successo decisamente meritato per i partenopei che rischiano poco e niente e anzi hanno più occasioni per allargare la forbice coi grigiorossi.