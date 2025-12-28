L'ultimo a presentarsi nella sala conferenze della New Balance Arena per commentare Atalanta-Inter 0-1 è Ederson: "Abbiamo avuto occasioni nella ripresa, nel primo tempo abbiamo sofferto un po'. Non siamo riusciti a sfruttare le situazioni favorevoli, c'era la sensazione si potesse fare di più. E' sempre brutto perdere, soprattutto davanti ai tifosi. Volevamo una vittoria contro una grande per dare continuità, ma siamo sulla strada giusta. Il calcio ci dà l'opportunità di rifarci nella prossima partita".

Sofferenza a centrocampo contro giocatori fisici.

"Abbiamo incontrato una squadra forte, che ha uno dei migliori centrocampo d'Europa. Il calcio si gioca di squadra, sono convinto che stiamo facendo meglio rispetto a qualche mese fa".

Dove potete migliorare ancora?

"In questo momento, dobbiamo vincere partite, manca solo la continuità. Con Palladino abbiamo più fiducia, giochiamo meglio di qualche mese fa".

Quanto ti manca il gol?

"Loro chiudevano tanto il passaggio diretto a Scamacca, era molto difficile tirare da fuori. Dovevamo muovere di più la palla. L'Inter è una bella squadra, i giocatori giocano insieme da tanti anni. Abbiamo creato tanto e avuto l'occasione bella con Samardzic. Loro hanno fatto gol, noi no".

L'Inter ti segue, ti fa piacere?

"In questo momento non mi cambia tanto. Quando si avvicina il mercato le voci sono normali, vuol dire che sto facendo bene. Ora penso a portare su l'Atalanta ma non per andare in un'altra squadra".