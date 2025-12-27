Al termine della sfida dell’Arena Garibaldi, Giovanni Corrado non nasconde l’amarezza per il ko del Pisa contro la Juventus, ma allo stesso tempo difende con convinzione il lavoro della squadra e di Alberto Gilardino. L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tracciando una linea chiara tra rammarico e fiducia.

“C’è rammarico - ha spiegato Corrado - perché abbiamo fatto una prestazione molto importante contro una Juve in grande momento e per di più in una situazione di emergenza. Meritavamo di andare in vantaggio: occasioni così capitano poche volte a una squadra come la nostra e, se non le sfrutti, poi è normale pagarle”.

Un Pisa che esce sconfitto nel risultato ma non nella convinzione. Alla domanda su un possibile intervento sul mercato di gennaio, Corrado frena: “Al di là del mercato, credo che i ragazzi abbiano disputato una grandissima partita. Questa squadra ha meno punti di quelli che avrebbe meritato e c’è ancora tempo per recuperarli”.

Inevitabile poi un passaggio sulle voci circolate in settimana sul futuro di Gilardino. Qui Corrado è netto: “Le ho lette e mi hanno sorpreso. La posizione di Gilardino non è mai stata in dubbio. Siamo contenti del lavoro che sta facendo, i giovani stanno crescendo e sapevamo che il percorso sarebbe stato difficile”.

Infine, un riferimento anche alla sfortuna: “Probabilmente è un periodo in cui non ci gira tutto a favore, ma dobbiamo restare uniti e stare vicini al mister”. Il Pisa riparte da qui: prestazione, identità e fiducia, anche quando il risultato non premia.