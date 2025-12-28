"È stato un anno importante, abbiamo vinto scudetto e Supercoppa. Non c'è tempo di festeggiare, focus sul presente". Parola di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli intercettato da DAZN a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Cremonese: "Non sono mai partite facili, si possono perdere punti con chiunque e oggi affrontiamo una squadra con un grande allenatore. L'anno scorso in trasferta il nostro fortino, quest'anno va diversamente. Siamo sul pezzo".

Cosa pensa del cambio di modulo e del blocco del mercato?

"Il modulo è stato una necessità, non avendo altri centrocampisti. Il mister è stato bravo a cucire l'abito su misura per la squadra, poi vedremo quando rientreranno Anguissa e De Bruyne. Il blocco del mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la UEFA, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù".