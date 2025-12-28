Anche l'esterno ex Marsiglia Luis Henrique ha commentato a Inter Tv l'importante successo di Bergamo: "L'Atalanta è una squadra che marca sempre a uomo, è difficile per gli esterni ma abbiamo tanta qualità. Sono contento, stanco e sorridente. Classifica? Importante essere lì. Ruolo? Lavoro tanto per tutte le situazioni, voglio farmi trovare pronto. Da inizio anno mi sto inserendo bene, mi trovo bene con i miei compagni”.