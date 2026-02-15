Finisce in parità il big match del Maradona tra Napoli e Roma, la squadra di Conte scivola così a -11 dall'Inter di Chivu. Alla squadra di Gasperini non basta la doppietta di uno scatenato Malen, il Napoli la riprende due volte prima con Spinazzola e poi con il gol di Santos nel finale.

La squadra di Conte sale così a quota 50 punti, la Roma di Gasperini invece stacca la Juventus e si prende il quarto posto a quota 47 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 22:42
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
