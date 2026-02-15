Colpo pesante del Bologna che espugna l’Olimpico battendo 2-1 il Torino e tornando al successo in campionato a un mese esatto dall’ultima vittoria, datata 15 gennaio a Verona. La squadra di Italiano interrompe così una serie di quattro sconfitte consecutive, mentre prosegue il momento complicato dei granata di Baroni.

Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni, in un clima surreale: le curve dello stadio sono praticamente vuote per la protesta del tifo organizzato contro il presidente Cairo. In campo il Bologna si fa preferire e sfiora il vantaggio con Bernardeschi e soprattutto con Rowe, ma si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa è tutta un’altra storia. Dopo pochi minuti Moro porta avanti gli ospiti, finalizzando un’azione avviata da Rowe. Il Torino reagisce e trova l’1-1 con Zapata, bravo a sfruttare una respinta di Skorupski. L’equilibrio dura poco: al 70’ Santiago Castro firma il definitivo 1-2 con un gol da centravanti puro. Nel finale il Toro non riesce a reagire, tra la delusione dei pochi tifosi presenti.