Nel pre partita di Napoli-Roma, Conte si è concesso ai microfoni di DAZN, presentando la partita contro la squadra di Gasperini e tornando sull'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como, fornendo una singolare ricostruzione.

"Le sensazioni sono buone perché comunque abbiamo fatto una buonissima partita contro il Como - le sue prole -. Arrivi ai rigori e ci sta di uscire ai Quarti di Finale. La squadra è in buone condizioni, c'è poco da imputare ai ragazzi che, di partita in partita, stanno facendo bene. Capita di aggiustare qualcosa perché magari viene a mancare qualcuno".