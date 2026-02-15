Non bastasse lo smacco della sconfitta rimediata sul filo di lana contro l'Inter, Luciano Spalletti esce da San Siro con un'altra brutta notizia: si deve fermare il nuovo acquisto bianconero Emil Holm. Lo svedese, durante il secondo tempo del match di ieri, ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro per chiarire la natura del quale si è sottoposto a degli esami strumentali presso il J Medical.

Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 18:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
