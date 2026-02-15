Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato così gli episodi avvenuti ieri in Inter-Juventus:

"Non si capisce più nulla - le sue parole -, che cosa sia fallo o no e su episodi dubbi tutti si lamentano a proprio vantaggio”. Poi la riflessione più sorprendente: “Posso solo dire una cosa a quanto visto e che c’è un aspetto positivo in tutto ciò. Meno male che è accaduto in Inter-Juventus. Almeno in questo modo l’hanno visto in tutto il mondo…", ha concluso.