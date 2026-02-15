Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della classe arbitrale, anche alla luce degli episodi di ieri sera: "Un po' di preoccupazione c'è, se pensi al mondo arbitrale. Ieri c'è stato un episodio che farà discutere a lungo, poi come Nazionale dobbiamo giocarci uno spareggio per andare ai Mondiali. Non viviamo un momento particolarmente positivo, come il Bologna. Speriamo di uscirne insieme".

Autore: Niccolò Anfosso
