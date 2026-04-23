Clamorose novità in arrivo da Trigoria, dove nelle ultime ore sono andati in scena una serie di incontri a seguito dei recenti scontri verbali che hanno visto protagonisti Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport, le crescenti tensioni degli ultimi giorni starebbero spingendo la società giallorossa a valutare un addio anticipato del senior advisor, in rapporto diretto con la proprietà Friedkin. La prima conseguenza sarebbe la permanenza in panchina dell'ex allenatore dell'Atalanta, ma si resta in attesa di versioni ufficiali.