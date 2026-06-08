L’Inter ha ormai trovato il suo nuovo portiere. La conferma arriva dal quotidiano Il Giornale: al posto di Yann Sommer che andrà via a parametro zero dopo declinato il rinnovo annuale coi nerazzurri in quanto non gli era gradita la prospettiva di fare il vice, è in arrivo Ivan Provedel dalla Lazio. L'operazione è da 3-4 milioni, con e l’estremo difensore di Pordenone firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. Per il classe 1994, sulla carta, il ruolo di dodicesimo alle spalle di Josep Martinez promosso titolare.

Dodici clean sheet nell'ultima Serie A per Provedel

Nell’ultima stagione di Serie A, Ivan Provedel, che poi a causa di un infortunio ha lasciato spazio al giovane Edoardo Motta, ha confermato di essere un portiere molto affidabile. In 27 partite da titolare in campionato ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni, subendo complessivamente 27 reti. Ha inoltre effettuato 90 parate, con una percentuale di interventi riusciti che si aggira tra il 77% e il 79%, un dato sicuramente importante che lo colloca tra i portieri più efficaci del campionato. Numeri che raccontano di un estremo difensore di esperienza e solido tra i pali, capace di garantire continuità di rendimento e sicurezza al reparto arretrato.