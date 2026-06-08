Pensavate che la mancata elezione di Hakan Safi alla presidenza del Fenerbahçe valesse la parola fine sulla telenovela legata al passaggio di Hakan Calhanoglu nel club di Istanbul, in virtù del proclamato accordo raggiunto col giocatore? L'emittente turca A Spor ha una brutta notizia per voi: il neo eletto presidente Aziz Yildirim, che in campagna elettorale aveva fatto leva su altri modelli di giocatori, avrebbe infatti deciso di fare una mossa a sorpresa contattando l'entourage del centrocampista dell'Inter. Si è appreso infatti che Yildirim desidera avere nella sua squadra la stella della Nazionale turca la prossima stagione e ha avviato le trattative dopo aver raggiunto l'intesa per Vedat Muriqi e Serhou Guirassy.

Quanto vale Calhanoglu

Tutto questo nonostante le recenti parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che ha espresso apertamente la volontà di tenere Calhanoglu: È un giocatore sotto contratto e non credo che queste dichiarazioni del Fenerbahçe avranno alcuna conseguenza". Calhanoglu, il cui contratto con il club nerazzurro scade nel 2027, ha un valore di mercato attuale di 16 milioni di euro.