Altra ottima prestazione per Pio Esposito con la maglia della nazionale, premiato dalle pagelle dei tre quotidiani sportivi dopo la rete decisiva firmata nell'amichevole tra Grecia e Italia finita 1-0 per gli azzurri.
Esposito, le pagelle dell'interista dopo Grecia-Italia
GdS - Esposito 7. E siamo a quota cinque: cinque reti in nove appuntamenti azzurri. Stavolta fa centro con un colpo da biliardo e fa a spallate con i "senatori" ellenici.
CdS - Esposito 7,5. Quinto gol in nove partite azzurre, raggiunto Rivera nella classifica dei bomber azzurri a segno prima dei 21 anni. Una garanzia: Hatzidiakos gli concede quasi tre metri, errore fatale più del pallone sporcato che mette fuori causa Vlachodimnos.
Ts - Esposito 7.5. I numeri dicono tanto, se non tutto: quinto gol nella Nazionale maggiore, si conferma l’azzurro più in forma e il bomber al quale aggrapparsi anche per il futuro. Fraseggia con disinvoltura con i compagni di reparto, pure nello stretto, nell’azione dell’1-0 ha il tempo di girarsi, ma il movimento da centravanti è da applausi.
Autore: Antonio Di Chiara
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