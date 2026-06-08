Campanello d'allarme in casa Como. Nonostante l'ottimismo dovuto alla sorprendente qualificazione alla prossima Champions League, il rischio di dover salutare subito Nico Paz è concreto. Ora che Florentino Perez ha vinto le elezioni ed è stato cofnermato alla presidenza del Real Madrid, è in arrivo l'annuncio del nuovo allenatore che sarà José Mourinho. E proprio lo Special One è il principale ostacolo tra Cesc Fabregas e il suo desiderio di lavorare ancora con la stella argentina, per il quale l'Inter verosimilmente ha ormai perso le speranze.

Secondo le informazioni di Sky Sports, l'allenatore portoghese sta esercitando pressioni sulla dirigenza del Real Madrid affinché eserciti al più presto la clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di euro. Dopo una stagione straordinaria in Italia, il nazionale argentino ha confermato tutto il suo potenziale con 12 gol e 7 assist in Serie A, giocando un ruolo fondamentale nell'eccellente stagione del Como, partecipando al 29% delle reti della squadra e contribuendo alla storica qualificazione alla Champions League.

Sebbene alcune indiscrezioni indichino che Mourinho abbia già parlato con il giocatore nei giorni scorsi, sembra anche che il tecnico portoghese consideri Nico Paz un elemento chiave del suo progetto futuro. Lo Special One lo vede come un pilastro del suo modulo preferito, il 4-2-3-1. La sua versatilità e creatività tra le linee si adattano perfettamente al profilo ricercato dal nuovo allenatore del Real Madrid.

Al Real Madrid si sta valutando seriamente l'ipotesi di un ritorno di Nico Paz. Tuttavia, la dirigenza del club vuole prima liberare spazio in un reparto offensivo particolarmente affollato per facilitare il suo inserimento in prima squadra.

Tenendo conto di ciò, diverse trattative potrebbero concretizzarsi durante la finestra di mercato estiva. Brahim Diaz è tra i giocatori considerati cedibili dal club madrileno. Tuttavia, questa situazione non si allinea con le intenzioni del nazionale marocchino, determinato a proseguire la sua avventura al Santiago Bernabéu per dimostrare di meritare un posto in squadra.

Le prossime settimane saranno quindi decisive. Tra la volontà espressa da Mourinho e i necessari aggiustamenti all'interno della rosa, il ritorno di Nico Paz a Madrid potrebbe concretizzarsi rapidamente nella capitale spagnola.