Nel lanciare la prima puntata del suo nuovo podcast 'Tutto in Piazza', che vedrà protagonista il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si lascia andare ad una sorta di spoiler relativamente a quelli che sono i pensieri del mister campione d'Italia in merito al mercato: "Chivu si aspetta uno sforzo da Oaktree per arrivare a Marco Palestra: quando si punta ad andare avanti in Champions gli acquisti da 20/25 milioni non bastano, non più", scrive Zazzaroni su Instagram.

Sezione: Copertina / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 15:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.