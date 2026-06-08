Non c'è nulla da segnalare oggi sul fronte di mercato che riguarda il futuro di Marco Paestra. Secondo Sky Sport, non ci sono stati nuovi contatti tra l'Inter e l'Atalanta per parlare del laterale della nazionale italiana, reduce da una buona stagione in prestito al Cagliari. La trattativa, al momento, resta in standby, uno standby che non è dato sapere se si sbloccherà a breve o meno. Quel che è certo, spiegano i colleghi, è che, al momento, c'è una distanza economica tra domanda e offerta, con la Dea che fa una valutazione del cartellino del giocatore di 55 milioni di euro.

Ieri, parlando con i cronisti a margine del 'Festival della Serie A', Piero Ausilio, diesse nerazzurro, non ha negato il forte gradimento per il nativo di Buccinasco che, nelle idee del club di Viale della Liberazione, dovrebbe sostituire il partente Dumfries: "Dumfries aveva il desiderio di fare un’esperienza diversa e lo capiamo. Ha dato tutto per l’Inter e gli auguriamo il meglio. Palestra è un giovane interessante che rientra nei nostri parametri", le parole del dirigente.