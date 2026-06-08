Ospite di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di vari temi, a partire da quello di un possibile ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale: "Non mi sarebbe dispiaciuto continuare con Silvio Baldini, i calciatori italiani riconoscono un'autorità importante, sempre. Alla prima partita sbagliata, sarebbe massacrato Baldini. Invece un Mancini avrebbe più credito. Mancini ha un'autorità più forte. Roberto è una persona competente, capace".

Inter, nuova telenovela Calhanoglu che però sembra già sgonfiarsi:

"I soldi sono proprio il problema del calcio italiano. Sento cifre esagerate. Si guadagna talmente tanto che si crede di essere migliori di quello che si è".

Inter pronta per la Champions l'anno prossimo?

"È una grande squadra, stanno lavorando per migliorarla. Resta un terno al lotto comunque, dipende da come ci arrivi alla fase finale, ma l'Inter è una grande squadra. Con 2-3 innesti importanti può aspirare di lottare fino alla fine".