L'avventura all'Inter di Francesco Acerbi sta per terminare per via del contratto in scadenza, che la società nerazzurra non rinnoverà. A 38 anni, come si legge sul Corriere dello Sport, l'esperto difensore centrale non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Acerbi verso la permanenza in A: il punto

Tra le ipotesi per il futuro dell'ormai ex interista c'è stata quella dell'Al-Hilal, già lo scorso gennaio, vista anche la presenza di Simone Inzaghi. Un'ipotesi che sta però perdendo consistenza. Molto probabilmente Acerbi proseguirà in Serie A e la squadra che si è mossa con più concretezza sembra essere il Monza. Un giocatore come Acerbi non può che essere utile a chi andrà a caccia della salvezza e i primi contatti con l'entourage sarebbero già cominciati. Un'altra possibilità potrebbe essere il Genoa, dove lo accoglierebbe Daniele De Rossi.