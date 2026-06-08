L'Inter sta provando a concretizzare un grande vantaggio sulla concorrenza, l'avere certezza di quelli che sono i quadri dirigenziali e tecnici, per rafforzarsi sul mercato. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, ci sono almeno quattro fronti aperti: Solet, Jones, Palestra e Provedel. E sono tutte priorità, considerando che occorre colmare alcuni vuoti aperti dalla cessione di Dumfries e dai giocatori che andranno via a parametro zero come Acerbi, Sommer o Darmian, senza considerare che per il rinnovo di De Vrij va ancora trovato un accordo e che Frattesi è un'uscita ormai prossima.

Inter, quattro obiettivi e qualcos'altro che bolle in pentola

"Non è detto, però, che il mercato nerazzurro si esaurirà qui - si legge sul quotidiano - E altre prossime mosse dipenderanno anche da eventuali nuove partenze: il Bayern, ad esempio, ha messo gli occhi su Bisseck. E poi c’è sempre la possibilità della classica ciliegina sulla torta. Per tutti gli obiettivi nel mirino, Marotta, Ausilio e Baccin hanno già un’intesa di massima con i rispettivi entourage o, quanto meno, si sono guadagnati una preferenza. Si tratta già di una buona base si partenza, perché significa tenersi dietro la concorrenza, ma anche aver una leva su cui poggiare in fase di trattativa con i rispettivi club".

Ieri pomeriggio Ausilio ha comunque fatto capire che entro metà luglio, quando scatterà il ritiro, ci sarà sicuramente un "bel difensore". C'è tempo per lavorare anche sugli altri fronti e sarebbe chiaramente un gran segnale se dovessero effettivamente arrivare prima di quel momento.