Direttamente dal suo canale YouTube, Lamine Yamal ha espresso il rammarico di non aver vinto il Pallone d'Oro nel 2025, rendendo al contempo omaggio al vincitore del riconoscimento, Ousmane Dembelé: "Credevo che il Pallone d'Oro l'avrei vinto io... comunque sono contento che l'abbiano dato a Ousmane Dembélé. Pensavo che l'avrei vinto per via di molte cose che sono accadute. Ripensandoci, credo che sia stato un bene per me che l'abbia vinto Dembélé. Oltre ad aiutarmi a crescere personalmente, non credo che fosse il momento giusto per vincerlo, perché ero ancora un ragazzino e probabilmente non avrei apprezzato appieno cosa significhi vincere un Pallone d'Oro. Vediamo se quest'anno sarà il mio".
Parole che per qualcuno tradiscono una certa arroganza da parte della giovanissima stella del Barcellona, ma che per l'ex calciatore Jamie Carragher sono corrette: "Se giochi a quel livello, saresti deluso se non credessi di avere una possibilità di vincere. La gente sta reagendo come se l'affermazione di Yamal fosse oltraggiosa, ma se si guardano le sue prestazioni, soprattutto in Champions League, c'è un valido argomento a suo favore. Contro l'Inter in semifinale, è stato eccezionale in entrambe le partite. Ogni volta che toccava palla, sembrava il giocatore più capace di cambiare le sorti dell'incontro. Non è stato solo il miglior giocatore del Barcellona, ci sono stati momenti in cui è sembrato il migliore in campo. Dembélé ha disputato una stagione fantastica e ha meritato pienamente di essere preso in considerazione per il Pallone d'Oro. Ma se parliamo esclusivamente di prestazioni individuali, posso capire perché Yamal pensasse che avesse buone possibilità di vincerlo. La differenza, per me, è stata il successo della squadra e i giocatori che la circondavano. Dembélé faceva parte di una squadra più completa che ha dato il meglio di sé nei momenti più importanti. Con Yamal, a volte sembrava che il Barcellona si affidasse molto a lui per dare quella scintilla. Non considero i suoi commenti arroganti. Vedo un giovane giocatore che esprime onestamente ciò in cui credeva in quel momento. E se continua a progredire come ha fatto, non credo che questa sarà l'ultima volta che verrà coinvolto in una discussione sul Pallone d'Oro".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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