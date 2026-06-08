Nell'annunciare l'inizio dei lavori per il terzo anello dello stadio Maradona, l'Assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha parlato ai microfoni di Radio CRC spiegando quello che sarà l'iter con la UEFA per l'assegnazione delle sedi italiane di EURO2032: "A fine giugno è previsto un altro incontro. Per sapere se Napoli farà parte o meno degli stadi che ospiteranno le partite di Uefa 2032 dobbiamo aspettare il mese di ottobre. A fine luglio tutti i Comuni italiani che vogliono ospitare le partite devono avere un progetto definito e approvato e fare domanda. Entro ottobre la UEFAe la FIGC stabiliranno quali saranno i cinque stadi che ospiteranno le partite dell’Europeo. Le tre grandi città di Milano, Roma e Napoli le vogliono tutti. Una città che ospita l’America’s Cup e che vive il mito di Maradona non può stare fuori dagli stadi che ospiteranno EURO 2032".

L'assessore promette un Maradona bellissimo

Cosenza ha anche spiegato come sarà l'impianto di Fuorigrotta del futuro: "Lo stadio sarà bellissimo e avrà molte cose che voleva Aurelio De Laurentiis come gli Sky Box e il parcheggio riservato. Aumenteremo la visibilità nel primo anello, i posti nei distinti e nelle curve e avvicineremo gli ultras e il pubblico al campo da gioco. Il progetto risponderà alle esigenze del pubblico e della UEFA".