L'ingaggio ormai scontato di Denzel Dumfries da parte del Real Madrid rende meno probabile l'eventuale arrivo di Marco Palestra al Barcellona. E' quanto si legge sull'edizione online del Mundo Deportivo, quotidiano catalano, che conferma le voci di mercato circolate anche in Italia nelle ultime settimane, secondo cui l'Inter avrebbe individuato il laterale dell'Atalanta, reduce dal prestito fruttuoso al Cagliari, come l'erede dell'olandese sulla fascia destra. Rumors mai smentiti dai dirigenti nerazzurri, anzi: oggi, Piero Ausilio, parlando ai cronisti a margine del 'Festival della Serie A', non ha negato il forte gradimento per il giocatore: "Palestra è un giovane interessante che rientra nei nostri parametri", le parole del diesse dei nerazzurri.
Secondo MD, su Palestra ci sarebbero anche Manchester City, Arsenal e Juventus. E, appunto, i blaugrana che, oltre a doversela vedere con una folta e agguerrita concorrenza, sono bloccati da alcune situazioni interne come i dubbi che circondano la continuità al Camp Nou di Jules Koundé e Alejandro Balde e l'esito delle trattative con l'Al-Hilal per il riscatto di Joao Cancelo.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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