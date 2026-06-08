Silvio Baldini ha portato a casa due vittorie in due partite da ct ad interim della Nazionale italiana, una squadra decisamente sperimentale viste le scelte fatte a livello di convocazioni: "Quando sono tornato negli spogliatoi, i ragazzi facevano festa come se avessero vinto un trofeo", ha raccontato tutto sorridente il tecnico, a Vivoazzurrotv.it, dopo l'1-0 firmato Francesco Pio Esposito contro la Grecia.

"Il gruppo è puro, gioca col cuore, per la maglia, per il compagno che è in difficoltà - ha aggiunto Badini -. Vincere in dieci in questo modo è stato ancora più bello, a dimostrazione che se il gruppo c'è, si può superare qualsiasi difficoltà. In Under 21 ci era già successo di vincere in dieci sul campo della Macedonia del Nord, quella è stata una lezione per questa partita. Non tutti i mali vengono per nuocere".

Baldini, infine, commenta con fierezza l'impresa dell'Under 17, capace di vincere l'Europeo di categoria battendo il Belgio in finale: "Una bellissima soddisfazione, noi siamo una grande famiglia. Voglio fare i complimenti a Viscidi, il coordinatore delle nazionali giovanili, e a Franceschini che veniva preso in giro per aver perso una finale con la Spagna di De La Fuente, che oggi allena la selezione maggiore. Cerchiamo di non perder nessuno dei ragazzi che stanno facendo questo percorso".