Appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Ampio spazio al calciomercato con le ultimissime di mercato. Potrebbero essere giorni decisivi sul fronte Palestra, mentre Ausilio non si nasconde su Jones e Solet. Retroscena anche su Esposito, protagonista in Nazionale.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.