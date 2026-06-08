Jurriën Timber non parteciperà al Mondiale 2026. Come fa sapere la Federcalcio dei Paesi Bassi, il difensore 24enne dell'Arsenal non è riuscito a smaltire completamente l'infortunio all'inguine per rendersi a disposizione del ct Ronald Koeman e, dunque, è stato costretto a dare forfait proprio a pochi giorni dall'inizio della rassegna.

"In accordo con lo staff medico, è stato deciso che Timber lascerà il ritiro pre-Mondiale della nazionale a New York dopo la partita contro l'Uzbekistan. Ti siamo vicini, Jurriën", il messaggio che si legge sul profilo X OnsOrange.

Al suo posto, Koeman ha deciso di convocare Lutsharel Geertruida del Sunderland, riportando così a 26 il numero di giocatori convocati.