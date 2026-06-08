Filippo Galli ha parlato dell'Inter ai microfoni di Radio Serie A, soffermandosi anzitutto sulle grandi qualità tecniche di Hakan Calhanoglu, regista da cui i nerazzurri vogliono inevitabilmente ripartire: "Ha saltato parecchie partite quest'anno, l'Inter sarà ancora impegnata a vincere su tutti i fronti. Avrà un ruolo di fondamentale importanza, anche se Zielinski sa fare molto bene il play. Le qualità di Calhanoglu sono indiscutibili. Resterà al centro del progetto nerazzurro perché l'Inter vorrà conquistare la Champions che quest'anno è sfuggita".