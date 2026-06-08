Gli occhi della Premier League su Pio Esposito, reduce da un'ottima prima stagione in Serie A con l'Inter e dai due gol decisivi nelle amichevoli dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia. Proprio ieri sera, come rivelato da TeamTalk, il Manchester United era rappresentato, con altri club britannici, da un osservatore al Pankritio Stadio di Iraklio

Le prestazioni di Esposito non sono passate inosservate e il nazionale italiano sta attirando l'attenzione di diverse squadre della Premier League, tra cui Arsenal, Tottenham e Chelsea, che hanno seguito da vicino la sua crescita negli ultimi 12 mesi. Fonti vicine a TeamTalk hanno confermato la presenza di osservatori del Manchester United alle recenti partite dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia, con Esposito titolare in entrambe le gare e autore di un gol in ciascuna. Le prestazioni del giovane attaccante hanno rafforzato la convinzione dello staff del Manchester United che possieda le qualità per diventare un centravanti di alto livello.

L'interesse arriva in un momento cruciale per il club di Old Trafford. Il Manchester United sta valutando le proprie opzioni offensive in vista di un'estate che si preannuncia intensa, con l'attaccante olandese Joshua Zirkzee sempre più vicino alla cessione. Secondo quanto appreso da TeamTalk, Zirkzee rimane un giocatore apprezzato dall'Inter, il che aggiunge un interessante elemento alla crescente attenzione del Manchester United per Esposito.

Fonti interne all'Inter comunque hanno sempre parlato in termini entusiastici dei progressi di Esposito e all'interno della dirigenza di Viale della Liberazione c'è la forte convinzione che possa giocare un ruolo importante nel futuro della squadra. Tuttavia, la sua rapida crescita ha inevitabilmente attirato l'attenzione di alcuni dei più grandi club europei. Resta da vedere se Esposito sarà tentato da un trasferimento lontano dall'Inter.

Ad ogni modo, non c'era solo la punta di Castellammare di Stabia nel mirino degli osservatori dello United, che hanno colto l'occasione per continuare le loro valutazioni di lunga data sui nazionali greci Christos Tzolis e Christos Mouzakitis, due giocatori che il club segue da tutta la stagione. Entrambi rimangono nel mirino del Manchester United, che punta a rinforzare diverse aree della rosa.