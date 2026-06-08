Nella notte italiana del 10 giugno, l'Argentina farà le ultime prove generali prima del debutto al Mondiale che la vedrà affrontare da campione in carica l'Algeria. La sfida amichevole con l'Islanda sarà l'occasione per il ct Lionel Scaloni di testare soprattutto le condizioni di Lionel Messi, il capitano e guida tecnica dell'Albiceleste, che - secondo Tyc Sports - che dovrebbe partire titolare al fianco di Lautaro Martinez dopo aver smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane.

Rispetto all'amichevole con l'Honduras, nella quale il Toro è stato mattatore con un gol e un assist, cambieranno soprattutto le pedine del centrocampo: Exequiel Palacios ha buone possibilità di mantenere il suo posto in squadra in un quartetto che prevede la presenza di Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister.

Parallelamente, Emiliano 'Dibu' Martínez, Leandro Paredes e Julián Álvarez continuano il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni con l'obiettivo di presentarsi in condizioni ottimali in vista dell'esordio.

PROBABILE FORMAZIONE: Rulli; Capaldo/Agustín Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martinez.