"Il trasferimento di Hakan Calhanoglu è chiuso". Poche ma importanti le parole rilasciate alla stampa turca da Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce che sta fondando la sua campagna elettorale sui presunti acquisti di top player che includerebbero anche il regista dell'Inter, legato al club nerazzurro da un contratto fino al 2027 che obbligherebbe il Fener a trovare una quadra economica con la società meneghina.

Le parole dell'agente di Calhanoglu

A confermare i buoni rapporti tra le parti ci ha pensato anche Gordon Stipic, agente del centrocampista turco: "Non solo ho avuto lunghi incontri con Hakan Safi negli ultimi giorni, ma l'ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia - le parole rilasciate a Yagız Sabuncuoglu - Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante".

L'accordo tra Calhanoglu e Safi

Secondo quanto svelato dallo stesso giornalista turco che ha riportato le parole del procuratore, il possibile prossimo nuovo numero uno del Fenerbahce avrebbe raggiunto un accordo con Calhanoglu per un contratto di tre anni con opzione per il quarto.