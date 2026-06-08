Il rigore, il gol, la soddisfazione subito soffocata dal dolore atroce: la diapositiva dell'infortunio di Kevin de Bruyne nel corso della partita tra Napoli e Inter è tutta qui. Un infortunio improvviso e serio che ha costretto il giocatore belga a rimanere fermo per quattro mesi, e del quale torna a parlare oggi ospite di Move to Cure, il sito del team di fisioterapisti di Lieven Maesschalck: "È difficile da spiegare davanti alla telecamera cos'ho provato in quella situazione. All'inizio ero spaventato. Ho avuto paura dopo quell'infortunio in Napoli-Inter perché due anni fa ho subìto un infortunio al bicipite femorale e poi ho deciso di fare la riabilitazione qui per la fiducia che ho in Lieven e nel suo staff".

Il belga ora si prepara per i Mondiali

De Bruyne ha poi detto di avere superato quella situazione: "Mai ho avuto ricadute o momenti in cui non mi sentissi bene. Mai ho sentito indolenzimento o dolore. Siamo sulla traiettoria più veloce possibile. Spero solo di essere al meglio il prima possibile. Ho iniziato la stagione molto bene, mi sono messo in forma, ma non sono preoccupato. Mi sento pronto. Sono sicuro che dopo un paio di partite starò bene".