Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone neopromosso in Serie A, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset nella quale svela tra le altre cose il nome di un giocatore della squadra gialloazzurra giovane ma già pronto anche per fare bene nella massima serie: "Matteo Cichella. Ha 20 anni, è cresciuto nelle giovanili della Roma e arriva da un girone di ritorno straordinario. Sono sicuro: può far bene anche al piano superiore".

In porta, il ventiduenne Lorenzo Palmisani merita la conferma?

"Dopo l'infortunio di Sherri, che doveva essere il titolare, avevamo qualche perplessità. Tutti insieme abbiamo avuto il coraggio di far giocare Palmisani e vederlo in Under 21 e arrivare in nazionale maggiore è una grande soddisfazione. Per me, lui è già un portiere molto forte anche per la Serie A".

Quindi non ci sono solo Marco Palestra e Pio Esposito tra i giovani italiani di valore.

"Ovviamente no, ma molti non ricevono nemmeno l'occasione per dimostrare il proprio talento. Serve il coraggio di farli giocare e qui in Italia, purtroppo, non ce n'è tanto. Se uno è bravo, la carta d'identità non conta".