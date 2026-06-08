Non ci sono tanti dubbi sul fatto che Marco Palestra lascerà l'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. L’Inter si è spinta fino a 42 milioni di euro per la parte fissa e cinque milioni di bonus, ma ora la trattativa è in una fase di stallo. L’Atalanta vuole 50 milioni e aspetta che l’interesse del Manchester City diventi concreto con un’offerta irrinunciabile. Però la Dea non ci pensa due volte a cautelarsi e, stando a quanto riferisce Matteo Moretto, sta trattando con il Nottingham per Nicolò Savona, che potrebbe così tornare in Italia dopo l'esperienza con la Juventus.