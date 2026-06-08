Dopo aver portato la Nazionale Under 17 alla vittoria degli Europei in Estonia, Daniele Franceschini, CT della selezione giovanile azzurra, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Raccontando di come i suoi ragazzi siano stati particolarmente motivati dal fatto di vedere dei quasi coetanei che hanno debuttato con la Nazionale maggiore: "È stato innegabilmente un grande stimolo, alimentato anche da tanti messaggi arrivati in questi giorni da Coverciano. Sappiamo che hanno seguito la nostra semifinale e hanno fatto il tifo per noi. La maglia azzurra ha un peso, ma sentirsi parte di un’unica grande famiglia aiuta a sognare in grande. E’ giusto che lo facciano, provando a seguire la strada di ragazzi che soni adesso poco più grandi loro".

Cosa serve a questi ragazzi per continuare a crescere, quando tornano nei loro club?

"Avrebbero bisogno di giocare con un minutaggio maggiore, anche sotto età, in campionati più stressanti. Nel senso migliore del termine. Penso alla Primavera o dove possibile all’impiego nelle formazioni U23, che gli farebbe molto bene. A volte i nostri avversari sono più formati da questo punto di vista, si testano prima contro i più grandi in tornei più competitivi".