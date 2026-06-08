Proseguono gli impegni di alcune delle rappresentanti giovanili dell'Inter tra amichevoli e playoff dei rispettivi campionati e categorie. Nel weekend si sono disputate 5 partite, con risultati positivi e negativi. Di seguito il riassunto pubblicato dal sito del club nerazzurro:
UNDER 19 FEMMINILE Amichevole: Inter-Juventus 1-2 Reti: 57' Santoro
UNDER 18 Amichevole: Inter-Brescia 4-2 Reti: 57’ Sorino, 60’ e 71’(Rig) Strand, 66’ Slatina
UNDER 17 Amichevole: Inter-Enotria 7-0 Reti: 4' e 43' Owusu, 15' Nese, 28' Cassini, 61' Limido, 78' Maghlout, 85' Salviato
UNDER 15 Playoff, semifinale andata: Inter-Empoli 0-1 Reti: -
UNDER 15 FEMMINILE Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Sampdoria 4-3 (andata 5-1) Reti: 1' 1t Rizzotto, 14' 3t Rizzotto, 21' 3t Della Morte, 26 3t Giovannini
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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