Proseguono gli impegni di alcune delle rappresentanti giovanili dell'Inter tra amichevoli e playoff dei rispettivi campionati e categorie. Nel weekend si sono disputate 5 partite, con risultati positivi e negativi. Di seguito il riassunto pubblicato dal sito del club nerazzurro:

UNDER 19 FEMMINILE Amichevole: Inter-Juventus 1-2 Reti: 57' Santoro

UNDER 18 Amichevole: Inter-Brescia 4-2 Reti: 57’ Sorino, 60’ e 71’(Rig) Strand, 66’ Slatina

UNDER 17 Amichevole: Inter-Enotria 7-0 Reti: 4' e 43' Owusu, 15' Nese, 28' Cassini, 61' Limido, 78' Maghlout, 85' Salviato

UNDER 15 Playoff, semifinale andata: Inter-Empoli 0-1 Reti: -

UNDER 15 FEMMINILE Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Sampdoria 4-3 (andata 5-1) Reti: 1' 1t Rizzotto, 14' 3t Rizzotto, 21' 3t Della Morte, 26 3t Giovannini

Sezione: Giovanili / Data: Lun 08 giugno 2026 alle 14:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.