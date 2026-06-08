La Nazionale dei Paesi Bassi debutterà nei Mondiali affrontando quella che, sulla carta, si presenta come la partita più complicata del rroprio raggruppamento, quella contro il Giappone, squadra che ha dimostrato ultimamente di essere molto ostica da battere. Ad esempio, gli asiatici hanno vinto le ultime tre amichevoli internazionali per 1-0, rispettivamente contro Scozia, Inghilterra e Islanda. Si respira clima di grande ottimismo tra i Blue Samurai, con Daizen Maeda, ala del Celtic, che mette nel mirino Denzel Dumfries, l'esterno promesso sposo del Real Madrid dopo gli anni all'Inter.

"Se faccio così, non lo fermo"

Maeda, parlando coi cronisti nipponici, spiega quale sarà la sua ricetta per provare a fermare Dumfries: "Se affronto il duello aereo in modo tradizionale, non vincerò. Quindi proverò diverse tattiche. Posso provare a mettermi davanti a lui o lasciare che un altro giocatore si occupi del duello aereo mentre io mi accentro”, continua. “Penso di poterlo fermare con la mia velocità. Non so se giocherò come esterno di centrocampo o meno, dipende da Hajime Moriyasu. Ma ci sono molti giocatori che possono giocare come seconda punta e hanno capacità realizzative, quindi spero di poter ricoprire quel ruolo". Maeda, che vanta 27 presenze in Nazionale, disputerà il suo secondo Mondiale; ha fatto parte della squadra anche in Qatar.