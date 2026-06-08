La Nazionale dei Paesi Bassi debutterà nei Mondiali affrontando quella che, sulla carta, si presenta come la partita più complicata del rroprio raggruppamento, quella contro il Giappone, squadra che ha dimostrato ultimamente di essere molto ostica da battere. Ad esempio, gli asiatici hanno vinto le ultime tre amichevoli internazionali per 1-0, rispettivamente contro Scozia, Inghilterra e Islanda. Si respira clima di grande ottimismo tra i Blue Samurai, con Daizen Maeda, ala del Celtic, che mette nel mirino Denzel Dumfries, l'esterno promesso sposo del Real Madrid dopo gli anni all'Inter.
"Se faccio così, non lo fermo"
Maeda, parlando coi cronisti nipponici, spiega quale sarà la sua ricetta per provare a fermare Dumfries: "Se affronto il duello aereo in modo tradizionale, non vincerò. Quindi proverò diverse tattiche. Posso provare a mettermi davanti a lui o lasciare che un altro giocatore si occupi del duello aereo mentre io mi accentro”, continua. “Penso di poterlo fermare con la mia velocità. Non so se giocherò come esterno di centrocampo o meno, dipende da Hajime Moriyasu. Ma ci sono molti giocatori che possono giocare come seconda punta e hanno capacità realizzative, quindi spero di poter ricoprire quel ruolo". Maeda, che vanta 27 presenze in Nazionale, disputerà il suo secondo Mondiale; ha fatto parte della squadra anche in Qatar.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:49 Hernanes e David Suazo protagonisti della festa degli IC della Calabria
- 14:34 Carragher: "Yamal contro l'Inter è stato eccezionale in entrambe le partite"
- 14:24 Weekend, i risultati delle rappresentative giovanili nerazzurre
- 14:15 A Spor - Telenovela Calha-Fenerbahçe conclusa? No, ora lo vuole Yildirim
- 14:09 Micoud: "Thuram non può fare l'esterno. All'Inter gioca con un'altra punta"
- 14:01 Il flop Gabigol e la tentazione di andar via: l'aneddoto di Ausilio
- 13:51 Paesi Bassi-Giappone, Maeda avvisa Dumfries: "Ecco come lo fermerò"
- 13:42 Fabregas: "Nico Paz resta? Non si sa. Lui al Como è molto contento"
- 13:35 Il Manchester United osserva Pio Esposito: scout alle due gare dell'Italia
- 13:24 Akanji: "Ecco come ho iniziato con il calcio. Amo questo sport perché..."
- 13:10 Jones vuole l'Inter, il Liverpool lo sa. La richiesta è destinata ad abbassarsi
- 12:55 Il 19 settembre San Siro compie 100 anni. Col museo di Inter e Milan?
- 12:41 Il Messaggero - Palestra, si attende il rilancio Inter. Provedel dipende da Mandas
- 12:26 Ausilio, l'esempio di Akanji e una delle linee guida sul mercato dell'Inter
- 12:20 Gravina: "La lista degli stadi per Euro2032 successo del mondo del calcio"
- 12:13 Hecking, DS Wolfsburg: "Vedendo ieri Eriksen abbiamo ripensato al 2021"
- 12:05 CdS - Gila in partenza? Lotito ha fatto una promessa a Gattuso
- 12:00 videoDa SPALLETTI a CHIVU: l'INTER di nuovo VINCENTE del direttore AUSILIO. E sul MERCATO tante CONFERME
- 11:58 Eriksen, il medico della Danimarca sicuro: "Presto tornerà a casa"
- 11:51 Le sliding doors di Thuram all'Inter: il racconto di Ausilio
- 11:44 Il DS della Nazionale danese Møller: "Eriksen deve smettere? Valuterà lui"
- 11:35 Nessun accordo col Norimberga: Beatrix Fördös fa ritorno all'Inter Women
- 11:30 Real Madrid, il rieletto Perez annuncia Mourinho: "Torna uno dei migliori"
- 11:15 Via Dumfries, ecco l'identikit fatto da Ausilio del sostituto
- 11:02 SI - Kamaté, aumenta l'interesse: si fa avanti un club turco
- 10:46 CdS - Berenbruch-Cagliari, Giulini ha una speranza
- 10:32 Nesta: "Inter ancora davanti a tutte l'anno prossimo"
- 10:18 Gli "sportivi" esaltano Esposito: una garanzia, gol e spallate. Il futuro dell'Italia è lui
- 10:04 Ausilio e la pace con Lukaku: "Mi ha abbracciato, ma gli ho detto che..."
- 09:50 CdS - Acerbi non smette. Al-Hilal? Più probabile l'Italia: due ipotesi
- 09:43 Sky Sports - Mourinho insiste: vuole Nico Paz per il suo 4-2-3-1
- 09:31 Sarà il Bournemouth a decidere il futuro di Provedel
- 09:12 Ausilio a 360°: "Dumfries, Icardi, Ibra, la pace con Lukaku: vi dico tutto"
- 09:07 Nani: "Sappiamo che l'Inter vuole Solet, se vorrà ci chiamerà"
- 08:54 Real, Florentino Perez confermato presidente. Ora via con gli annunci
- 08:20 CdS - Palestra e Luis Henrique, doppio fronte di pari passo: la situazione
- 08:10 CdS - Inter, quattro fronti aperti e altrettanti accordi pronti: il punto
- 08:00 GdS - Telenovela Calhanoglu, Inter pronta alle barricate. E il giocatore...
- 00:10 Provedel sempre più vicino all'Inter. Il portiere ha già l'accordo per un 2+1
- 00:00 Eriksen e Calhanoglu: quel filo che li unisce 5 anni dopo
- 23:50 Croazia, Dalic preoccupato: "Troppi errori tecnici, dobbiamo andare avanti"
- 23:35 Baldini: "Non sono uno scappato di casa, godiamoci questi ragazzi"
- 23:29 Esposito a Sky: "Calha? Chiedetemi dell'Italia. Fare come Luca Toni..."
- 23:11 Esposito: "Con l'Italia do il 100% e più. L'errore di Zenica? Guardo avanti"
- 22:58 Baldini e Pio Esposito fanno 2 su 2: l'interista decisivo anche con la Grecia
- 22:50 Accademia Inter Campione di Lombardia U14. Festa e fair play per Zanetti
- 22:40 La Croazia batte in volata 2-1 la Slovenia: un tempo per Sucic
- 22:30 Fenerbahçe, Aziz Yildirim nuovo presidente: "Entro 15 giorni gli acquisti"
- 22:20 Bergomi: "Palestra può essere il futuro dell'Inter. Chivu ti entra nel cuore"
- 22:05 Trionfa l'Italia Under 17, l'Inter fa i complimenti ai suoi ragazzi
- 21:55 Italia avanti sulla Grecia, segna Esposito: l'interista eguaglia Omar Sivori
- 21:50 Lukaku: "Ai Mondiali dopo aver giocato 64 minuti, è un miracolo"
- 21:35 Højbjerg: "Ciò che conta è che Eriksen stia bene. Quello che ho visto..."
- 21:20 L'Italia vince gli Europei U17: Belgio ko ai rigori, non pesa l'errore di Rocca
- 21:05 Riemer, CT Danimarca: "Eriksen esperienza scioccante per tutti noi"
- 20:50 Il dottor Boesen: "Il pacemaker di Eriksen ha suonato mentre giocava"
- 20:38 Fenerbahçe, Safi sconfitto alle urne: addio al sogno Hakan Calhanoglu
- 20:35 Croazia, test a Varazdin contro la Slovenia: Sucic parte dalla panchina
- 20:25 Grecia-Italia, conferma per Pio Esposito titolare nel tridente di Baldini
- 20:18 Eriksen, momenti di paura: collassa e viene trasportato fuori dal campo
- 20:05 Dimarco ha portato bene fino alla fine: l'Ascoli torna in Serie B
- 19:55 Albayrak: "Attendo con impazienza di vedere Calhanoglu al Galatasaray"
- 19:40 Canovi: "Inter società seria che sa lavorare, chi decide oggi al Milan?"
- 19:25 Zola: "Calcio italiano, momento complicato". Poi la riflessione sui giovani
- 19:10 Brasile, Wesley out dal Mondiale: Ancelotti convoca Ederson
- 18:55 Ausilio da Cattelan: Lukaku, Ibrahimovic e Gabigol tra i temi dell'intervista
- 18:40 Argentina, 10 giorni al debutto Mondiale: Lautaro titolare, candidatura forte
- 18:25 Setti (ex pres. Verona): "Scudetto, Napoli e Inter restano le squadre più avanti"
- 18:10 Europeo U17, alle 19 la finale Belgio-Italia: i tre interisti dalla panchina
- 17:50 MD - Palestra-Barcellona? Dumfries al Real Madrid lo rende meno probabile