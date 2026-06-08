Denzel Dumfries è ormai un giocatore del Real Madrid, in queste ore, dopo la conferma di Florentino Perez alla presidenza del Real Madrid, è atteso l'annuncio ufficiale del trasferimento del neerlandese, attualmente impegnato nel ritiro della sua Nazionale per il Mondiale. Non c'è neanche più bisogno di nascondere le carte, l'operazione è stata praticamente confermata da tutti e lo stesso Piero Ausilio ha fatto altrettanto nel corso dell'intervista concessa ad Alessandro Cattelan durante 'Supernova'. "E' un mercato molto difficile soprattutto se pensiamo a quello che sono le possibilità e le forze che hanno di investimento le società inglesi, magari anche le altre due spagnole, il Bayern Monaco... Direi che in Italia più o meno si equivalgono le forze, al di là dell'essere o non essere in Champions League, essere in Europa League, sbagliare una stagione come magari è successo quest'anno a Milan e Juventus. Direi che bene o male il mercato ultimamente, almeno parlo di quello dell'Inter, sarà fatto sempre secondo la continuità che abbiamo dato negli ultimi anni. Si parla anche di sostenibilità, bisogna vendere qualcosa per comprare bene. I giocatori migliori, se è possibile, noi cerchiamo sempre di tenerli.

Poi la conferma su Dumfries e sulle caratteristiche di chi andrà a sostituirlo, che inevitabilmente fanno volare la mente a Marco Palestra: "Adesso, ripeto, parliamo di attualità, quindi probabilmente c'è Dumfries in uscita. Sarà sostituito da un giocatore altrettanto importante, forte, magari più giovane".