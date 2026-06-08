Gabriele Gravina, presidente usceente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RAI Radio Uno tornando sugli Europei del 2032 per i quali l'Italia è attesa a breve da una scadenza importante, quella della presentazione degli stadi idonei ad ospitare l'evento: "Riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio e che condivideremo con i club che hanno deciso di investire e con i Comuni che hanno creduto in questo progetto", ha spiegato Gravina.

Euro2032 evento senza fondi pubblici

Gravina ha preferito non pronunciarsi sulle dichiarazioni del Ministro Andrea Abodi in merito: "Non mi va di commentare dichiarazioni di chi ha una responsabilità politica però è l'occasione per evitare equivoci e momenti di confusione. La candidatura ad Euro 2032 è stata una mia intuizione, la co-assegnazione con la Turchia è stata un successo di questa federazione". Gravina sottolinea inoltre "l'assenza di fondi pubblici a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato" e che il "commissario è per gli stadi perché non esiste un commissario per Euro 2032, ma è entrato in vigore con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia".

L'augurio per il suo successore

Gravina ha anche parlato chiaramente della corsa alla sua successione alla guida di Via Allegri: “Auguro al mio successore di ricevere maggiore considerazione da parte della politica, non per se stesso ma per il bene del calcio italiano, che è un collante sociale ed uno dei fattori produttivi più importanti del nostro Paese”. Poi il riferimento diretto ai candidati: "Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abete è un grande conoscitore del calcio italiano. In un caso o nell’altro, il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore per il futuro”.