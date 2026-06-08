Le immagini del malore di Christian Eriksen a Odense di domenica sera hanno fatto il giro del mondo e, naturalmente, sono arrivate anche a sud del confine danese, nello specifico a Wolfsburg, dove il club attuale del centrocampista danese ha assistito con grande apprensione ai drammatici momenti che hanno visto protagonista l'ex interista; ci sono voluti alcuni lunghi minuti prima che fosse chiaro che, date le circostanze, il numero 10 della Danimarca si fosse ripreso. Il portale danese Tipsbladet ha contattato il Wolfsburg, trovando la risposta del direttore sportivo dei Wölfe, Dieter Hecking.

I biancoverdi sempre in contatto con il giocatore e il medico

Questo il suo commento: "Sul momento è stato uno shock, ci siamo ritrovati di fronte a tutte le immagini del 2021. Abbiamo contattato immediatamente il medico della Nazionale danese, che ci ha fornito un aggiornamento completo. Rimaniamo in stretto contatto, così come con Christian. Siamo sollevati che stia bene, date le circostanze, e ora aspettiamo di vedere come si evolverà la situazione. I nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia: ha il nostro pieno sostegno". Christian Eriksen ha ancora un anno di contratto con il Wolfsburg e sostanzialmente giocherà per il club anche la prossima stagione in Zweite Bundesliga, ma l'episodio di ieri deve aver naturalmente suscitato qualche riflessione nella mente dell'ex centrocampista dell'Inter